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Боец Нурмагомедов пригрозил разбить машину президенту UFC Уайту
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Боец Нурмагомедов пригрозил разбить машину президенту UFC Уайту 

Газета.Ru + ещё 201 47 минут назад
Фото: Газета.Ru
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал высказывание российского бойца Хабиба Нурмагомедова, передает «Советский спорт».
Все началось с того, что Нурмагомедов опубликовал в своем инстаграме пост, в котором заявил, что хорошо, что Уайт отдал ему чемпионский пояс, иначе бы главе UFC могли бы грозить неприятности.
"Я бы разворотил твою машину. Я знаю, где ты паркуешься", — написал российский боец.
На что Уайт отреагировал, написав комментарий под записью.
"Посмеялся до упаду. Я обо всем расскажу твоему отцу", — именно такой комментарий оставил президент.
Отмечается, что пояс Нурмагомедову не выдали сразу после боя с Конором Макгрегором из-за того, что началась массовая потасовка.
Ранее сообщалось, что отец Хабиба Нурмагомедова не будет наказывать сына за драку после боя с Макгрегором.
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