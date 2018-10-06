Евкуров признал ошибку при утверждении границы с Чечней

Евкуров рассказал об ошибке при утверждении границы с Чечней

Ингушетия , заключив соглашение о границе с Чечней , исправила ошибку 2009 года, когда взяла чужую территорию без спроса, заявил глава республики Юнус-Бек Евкуров

Евкуров рассказал, что в 2009 году комиссия в Ингушетии взяла за основу чеченский закон, в котором спорная территория «осталась подвешенном состоянии», передает РИА «Новости»

«И просто взяли эту территорию, включили в состав республики Ингушетия… Мало ли, что чеченская сторона не учла это… Мы взяли чужую территорию без спроса… И все, кто это не знает, говорит: «Мы отдали территорию». Мы ничего не отдавали. Это была не наша территория… Мы признали, что это наша ошибка. И мы своим законом установили границу по устоявшейся в 1990-х годах границе», — сказал он.

Также Евкуров отметил, что, правовая служба его администрации не разделяет мнение Конституционного суда республики и считает, что проводить всенародное голосование по вопросу о границе не нужно.

В четверг парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение об административной границе между двумя республиками, ранее подписанное главами регионов. Конституционный суд Ингушетии призывал провести референдум по этому вопросу. Перед голосованием в региональном парламенте в Магасе прошел протестный митинг.

Глава ингушского отделения «Ростелекома» Башир Хашагульгов приветствовал соглашение о границе.