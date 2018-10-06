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Евкуров признал ошибку при утверждении границы с Чечней
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Евкуров рассказал об ошибке при утверждении границы с Чечней 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Ингушетия, заключив соглашение о границе с Чечней, исправила ошибку 2009 года, когда взяла чужую территорию без спроса, заявил глава республики Юнус-Бек Евкуров.
Евкуров рассказал, что в 2009 году комиссия в Ингушетии взяла за основу чеченский закон, в котором спорная территория «осталась подвешенном состоянии», передает РИА «Новости».
«И просто взяли эту территорию, включили в состав республики Ингушетия… Мало ли, что чеченская сторона не учла это… Мы взяли чужую территорию без спроса… И все, кто это не знает, говорит: «Мы отдали территорию». Мы ничего не отдавали. Это была не наша территория… Мы признали, что это наша ошибка. И мы своим законом установили границу по устоявшейся в 1990-х годах границе», — сказал он.
Также Евкуров отметил, что, правовая служба его администрации не разделяет мнение Конституционного суда республики и считает, что проводить всенародное голосование по вопросу о границе не нужно.
В четверг парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение об административной границе между двумя республиками, ранее подписанное главами регионов. Конституционный суд Ингушетии призывал провести референдум по этому вопросу. Перед голосованием в региональном парламенте в Магасе прошел протестный митинг.
Глава ингушского отделения «Ростелекома» Башир Хашагульгов приветствовал соглашение о границе.
Политолог Анатолий Вассерман полагал, что в условиях раскалившихся страстей проведение референдума может быть использовано как повод для дестабилизации.
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