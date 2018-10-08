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Британские музыканты в письме Терезе Мэй взбунтовались против Brexit
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Британские музыканты в письме Терезе Мэй взбунтовались против Brexit 

Газета.Ru + ещё 18 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Британские музыканты направили премьер-министру страны Терезе Мэй открытое письмо, в котором высказались против Brexit — выхода из Евросоюза.
Письмо на имя премьер-министра написал музыкант Боб Гелдоф. Текст был опубликован в The Guardian, а подписали обращение такие известные исполнители, как Эд Ширан, Рита Ора, Стинг, Деймон Албарн, Джарвис Кокер и Брайан Ино.
По мнению авторов письма, выход из Евросоюза запирает их в «культурной тюрьме» и лишает финансов, поскольку после референдума о выходе Великобритании из ЕС повысились расходы на гастроли и звукозапись. «Не говоря уже о снижении доходов граждан, у которых стало меньше денег на походы в клубы, покупку музыки, футболок с любимыми музыкантами», — пишут они, призывая не уходить из ЕС.
Ранее лондонские собачники вышли на прогулку против Brexit.
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