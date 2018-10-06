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Посольство России указало на противоречия в тексте FT о «кибератаке»
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Посольство России указало на противоречия в тексте FT о «кибератаке» 

Газета.Ru + ещё 10 14 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российское посольство в Лондоне обратило внимание на противоречия в материале Financial Times о якобы совершенной хакерской атаке на британский телеканал, передает РИА «Новости».
Как отмечается, издание обвинило Россию в причастности к кибератаке на Islam Channel, базирующийся в Великобритании. Российские дипломаты указали на нестыковки в публикации издания.
Так, изначально говорилось о «тотальном контроле хакеров над инфраструктурой канала» в ходе взлома, однако о кибератаке сотрудникам СМИ сообщили из МВД Британии. При этом статья сообщает, что до этого уведомления в Islam Channel не заметили изменений.
"Информация в этой статье не выдерживает никакой критики, но, похоже, она была написана впопыхах, и ниточка логики была утеряна", — заявили в посольстве.
В дипмиссии также отметили, что основная задача статьи — повесить новые обвинения на Россию.
Подчеркивается, что посольство призвало Islam Channel представить основания для обвинения России.
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