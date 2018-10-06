Рост зарплат в России достиг рекордного показателя

Рост реальных зарплат в России достиг показателя 8,7 процента впервые с 2012 года. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе российско-индийского делового форума. Об этом сообщил ТАСС.

Рост реальных зарплат — 8,7%, это рекордный показатель с 2012 года.

Владимир Путин

Глава государства отметил, что ситуация на рынке труда улучшается, поэтому складываются благоприятные условия для бизнеса, в том числе индийского.

Российско-индийский деловой форум состоялся в Нью-Дели 5 октября. В рамках форума ведущие предприниматели и представители профильных министерств обсудили вопросы экономического сотрудничества двух стран.

Россия и Индия собираются увеличить двусторонний товарооборот и создавать торговые и инвестиционные альянсы в передовых отраслях. К 2025 году планируется рост товарооборота до 30 миллиардов долларов в год, а взаимных инвестиций — до 15 миллиардов в каждой из стран.