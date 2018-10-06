Ещё
Рост зарплат в России достиг рекордного показателя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рост зарплат в России достиг рекордного показателя 

360tv.ru 48 минут назад
Фото: 360tv.ru
Рост реальных зарплат в России достиг показателя 8,7 процента впервые с 2012 года. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе российско-индийского делового форума. Об этом сообщил ТАСС.
Рост реальных зарплат — 8,7%, это рекордный показатель с 2012 года.
Владимир Путин
Глава государства отметил, что ситуация на рынке труда улучшается, поэтому складываются благоприятные условия для бизнеса, в том числе индийского.
Российско-индийский деловой форум состоялся в Нью-Дели 5 октября. В рамках форума ведущие предприниматели и представители профильных министерств обсудили вопросы экономического сотрудничества двух стран.
Россия и Индия собираются увеличить двусторонний товарооборот и создавать торговые и инвестиционные альянсы в передовых отраслях. К 2025 году планируется рост товарооборота до 30 миллиардов долларов в год, а взаимных инвестиций — до 15 миллиардов в каждой из стран.
Президент Владимир Путин посетил закрытие форума вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В ходе своего выступления российский лидер выразил надежду в дальнейшем сотрудничестве стран. Он заявил, что государства будут поддерживать российско-индийские инициативы во всех отраслях.
360tv.ru: последние новости
Подозреваемых в людоедстве мужчину и девочку задержали в Ленобласти Жительница Тамбова умерла после удаления миндалин Рожайте пореже. Таджикистан решили спасти от бедности с помощью контрацепции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американский военный пытался отравить Путина325
На глазах Лукашенко погибли восемь человек53
Украина обратилась к РФ с просьбой379
На Крымском мосту нашли серьезные проблемы576
В России трагически погибли военнослужащие327
Видео
01:08
Ведущая «России-1» назвала гостя идиотом и объяснилась
Общество
00:37
Телеведущая оконфузилась в прямом эфире
В мире
00:36
Стала известна причина крушения МиГ-29
Армия Катастрофы
00:27
На Крымском мосту нашли серьезные проблемы
Общество
01:02
Дели санкций не боится: Россия поставит Индии С-400
Армия Статьи
01:04
Российский турист устроил погром в гостинице
Происшествия
02:13
Появилось видео столкновения двух огромных черных дыр
Наука и техника
00:49
Станет ли Дания атаковать Россию
В мире Армия
00:12
Трампа высмеяли из-за прилипшей туалетной бумаги
В мире Конфликты
00:41
Германия присоединилась к обвинителям России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение