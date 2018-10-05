«Сдавший» Чапман беглый полковник разведки «воскрес» в США

Бежавший в США экс-полковник американского отдела Управления «С» (нелегальная разведка) Службы внешней разведки РФ Александр Потеев обнаружился в США, где накануне, используя собственное имя, приобрел рыболовную лицензию в торговой сети Wallmart. До этого считалось, что он умер в 2016 году.

О неожиданном «воскрешении» беглого российского шпиона сообщил медиа-ресурс BuzzFeed. Согласно опубликованным данным, оформляя покупку, 64-летний Потеев в анкете указал свое имя и подлинную дату рождения, а также номер мобильного телефона и электронный адрес.

Ранее, летом 2016 года, в СМИ появилась информация о смерти россиянина. Тогда эксперты предположили, что сообщение является легендой, а самому Потееву изменили внешность и выдали новые документы.

Занимавший должность заместителя начальника американского отдела нелегальной разведки Александр Потеев бежал в США летом 2010 года. Перед этим Россию под разными предлогами покинули двое его детей. Жена полковника на момент его побега уже проживала в США.

27 июля 2010 года, через несколько дней после его отъезда из России, американские власти арестовали десятерых граждан РФ, предъявив им обвинения в исполнении «глубоко законспирированных заданий» на территории страны. Тогда среди задержанных россиян оказалась некая Анна Чапман , впоследствии получившая широкую известность в России и за рубежом.

Примечательно, что задержанные по предполагаемой наводке Потеева агенты позже были обменены на четверых других россиян, осужденных в РФ за шпионаж и помилованных президентом Дмитрием Медведевым накануне сделки. Одним из выданных США изменников был отравленный в марте 2018 года Сергей Скрипаль

Самого бежавшего Александра Потеева Московский окружной военный суд в 2011 году заочно приговорил к 25 годам лишения свободы. Ему вменили совершение государственной измены.