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Владелец упавшего на дом в Казани крана выплатит штраф в 500 тыс. рублей
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Собственник упавшего на жилой дом в Казани крана выплатит штраф в 500 тыс. рублей 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
КАЗАНЬ, 5 октября. /ТАСС/. Ростехнадзор обязал собственника крана, упавшего на жилой дом в Казани в июне этого года, выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей, сообщает Приволжское управление Ростехнадзора в пятницу.
"Ущерб от аварии составил более 23 млн рублей, без учета ущерба, нанесенного третьим лицам. В результате расследования в отношении юридического лица ООО "Волдай" вынесен штраф на сумму 500 тыс. рублей по части 3 статьи 9.1 КоАП РФ. Направлены уведомления на возбуждение дел об административном правонарушении на трех должностных лиц, виновных в аварии", — информирует ведомство по итогам расследования причин падения крана.
Как сообщалось, ранее, башенный кран упал на не до конца заселенный 18-этажный дом в Казани по адресу: проспект Альберта Камалеева, дом 34. В результате кран повредил два балкона на 14-м и 15-м этажах, а крановщик получил легкие травмы. Генеральным подрядчиком строительства объекта, на котором упал кран, является ООО ПСК "Ак Барс Строй".
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