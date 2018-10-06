Владелец упавшего на дом в Казани крана выплатит штраф в 500 тыс. рублей

Собственник упавшего на жилой дом в Казани крана выплатит штраф в 500 тыс. рублей

КАЗАНЬ , 5 октября. / ТАСС /. Ростехнадзор обязал собственника крана, упавшего на жилой дом в Казани в июне этого года, выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей, сообщает Приволжское управление Ростехнадзора в пятницу.

"Ущерб от аварии составил более 23 млн рублей, без учета ущерба, нанесенного третьим лицам. В результате расследования в отношении юридического лица ООО "Волдай" вынесен штраф на сумму 500 тыс. рублей по части 3 статьи 9.1 КоАП РФ. Направлены уведомления на возбуждение дел об административном правонарушении на трех должностных лиц, виновных в аварии", — информирует ведомство по итогам расследования причин падения крана.

Как сообщалось, ранее, башенный кран упал на не до конца заселенный 18-этажный дом в Казани по адресу: проспект Альберта Камалеева, дом 34. В результате кран повредил два балкона на 14-м и 15-м этажах, а крановщик получил легкие травмы. Генеральным подрядчиком строительства объекта, на котором упал кран, является ООО ПСК "Ак Барс Строй".