Аудиогид по станциям МЦК выпустили ко Дню города

Познавательный аудиогид по станциям Московского центрального кольца выпустили ко Дню города, сообщает сетевое издание m24.ru

Аудиогид разработали в честь Дня города и двухлетия кольца, движение по которому запустили 10 сентября 2016 года. Экскурсия охватывает 32 знаковых места, через которые проходит МЦК.

Пассажиры с помощью сервиса узнают, что «Лосиный остров» стал одним из первых национальных парков России, впервые эта местность упоминалась в документах в XIV веке. Около станции " ЗИЛ " горожане узнают историю легендарного завода имени Лихачева. Пассажирам расскажут про Даниловский мост, который изначально был назван «Алексеевским» — в честь цесаревича Алексея.

Также пользователям гида расскажут о строительстве небоскребов «Москва-Сити» и посоветуют, чем можно заняться в Измайловском кремле.

Аудиогидом смогут воспользоваться обладатели бесплатного приложения «Мосгорпасс». Экскурсии будут высвечиваться в главном меню сервиса.