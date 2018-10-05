Аудиогид по станциям МЦК выпустили ко Дню города 

Познавательный аудиогид по станциям Московского центрального кольца выпустили ко Дню города, сообщает сетевое издание m24.ru.
Аудиогид разработали в честь Дня города и двухлетия кольца, движение по которому запустили 10 сентября 2016 года. Экскурсия охватывает 32 знаковых места, через которые проходит МЦК.
Тексты для небольших экскурсий написал автор проекта «Прогулки по Москве» Александр Усольцев, а озвучил их народный артист России Сергей Шакуров.
Пассажиры с помощью сервиса узнают, что «Лосиный остров» стал одним из первых национальных парков России, впервые эта местность упоминалась в документах в XIV веке. Около станции "ЗИЛ" горожане узнают историю легендарного завода имени Лихачева. Пассажирам расскажут про Даниловский мост, который изначально был назван «Алексеевским» — в честь цесаревича Алексея.
Также пользователям гида расскажут о строительстве небоскребов «Москва-Сити» и посоветуют, чем можно заняться в Измайловском кремле.
Аудиогидом смогут воспользоваться обладатели бесплатного приложения «Мосгорпасс». Экскурсии будут высвечиваться в главном меню сервиса.