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Американские СМИ указали на страну СНГ, где разразится следующий кризис
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Американские СМИ указали на страну СНГ, где разразится следующий кризис 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Казахстан стоит на пороге политического кризиса, связанного с отходом от власти президента республики Нурсултана Назарбаева, пишет The National Interest.
Американские журналисты задались вопросом, когда Назарбаев собирается в отставку и что он предпримет, чтобы обеспечить стабильную смену власти.
«Любая нестабильность в Казахстане, вероятно, вызовет беспокойство в Вашингтоне. Казахстан позволяет НАТО транспортировать через свою территорию припасы и оснащение в Афганистан, а американские компании инвестируют миллиарды долларов в нефтегазовый сектор республики», — говорится в статье, передает «ИноСМИ».
По мнению журналистов, после обретения независимости в начале 1990-х годов стране удавалось сохранять стабильность, однако в постназарбаевском Казахстане «сделать это будет не так просто». В статье сказано, что Россия предположительно «подпитывала сепаратистские настроения» среди этнического русскоязычного населения Казахстана. Также автор напоминает о случаях межэтнического насилия.
В статье говорится, что в Казахстане царит «авторитарный режим в мягкой форме», а политические институты страны «довольно слабы». Партия Назарбаева доминирует в законодательных органах, а выборы в республике «никогда не считались свободными или справедливыми».
По мнению автора, Назарбаев сейчас «работает над децентрализацией власти», чтобы воспрепятствовать сосредоточению власти в руках своего преемника. Лидер Казахстана хочет гарантировать себе политическое влияние в том случае, если решит уйти в отставку, отмечают журналисты. Он уже одобрил несколько поправок в законы, передав отдельные полномочия законодательным органам, которые контролируются его партией.
«Чем больше попыток предпринимает Назарбаев по созданию системы, обеспечивающей стабильный политический переход, тем больше возникает вопросов о том, как эта система будет функционировать в его отсутствие», — подчеркивает автор статьи.
В июле вступил в силу закон о Совете безопасности Казахстана, закрепляющий за действующим президентом Нурсултаном Назарбаевым право пожизненно возглавлять Совбез страны.
Ранее спикер парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев «сделал сенсационное политическое заявление», сказав, что 78-летний Назарбаев не будет баллотироваться на очередной президентский срок в 2020 году.
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