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Ловкий прием: Кудрявцеву поймали на грубой фальши
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Ловкий прием: Леру Кудрявцеву поймали на грубой фальши 

Дни.ру 6 часов назад
Фото: Дни.ру
Не все звезды российского шоу-бизнеса искренне дарят улыбки поклонникам. Для некоторых казаться счастливыми на камеру — это рутинная обязанность.
Психолог и женский тренер Ксения Ульянова изучила снимки некоторых отечественных знаменитостей. По словам специалиста, публичные личности стараются скрывать свои искренние эмоции.
Ксения обратила внимание на серию снимков с запечатленной на них Аллой Пугачевой. На одном фото Примадонна держит на руках сына, а на другом позирует с Максимом Галкиным и Филиппом Киркоровым.
Психолог отметила, что Алла Борисовна рядом с наследником излучает искреннюю радость, так как не замечает, что ее снимает фотограф. А вот кадр с бывшим и нынешним мужьями немного другого плана: «Звезды выстроились для постановочного снимка, поэтому, здесь уже есть некая наигранность. Но посмотрите на разницу в лице Аллы. Она не играет, а живет. Как раз ее эмоции — искренние", — заметила Ульянова.
После эксперт обратила внимание на фотографию телеведущей Леры Кудрявцевой. Звезда позирует на камеру на сцене в момент работы. По словам Ксении, в образе Леры есть нотки фальши. „Это не искренняя улыбка, которая демонстрирует радость. Как вы улыбаетесь коллегам на работе? Точно такой же прием использует Лера Кудрявцева, чтобы расположить к себе публику“, — заметила психолог.
Эксперт отметила, что поющая телеведущая Ольга Бузова искренне улыбается своей аудитории. „Визуально я не вижу лицемерия в Ольге. Мышцы лица не напряжены, улыбка открыта, глаза блестят“, — цитирует Ксению Ульянову EG.ru.
Также психолог добавила, что звезды часто вынуждены изображать счастье и хорошее настроение, однако напускную веселость легко разоблачить. Ее выдают зажатые мышцы лица и потухшие глаза.
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