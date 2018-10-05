Басков и Киркоров подложили свинью Соловьеву

Гендиректор агентства «Россия сегодня» Киселев по статистике за сентябрь 2018 года оказался в пятерке самых цитируемых российских журналистов. Об этом сообщает компания «Медиология».

Такую популярность Дмитрий получил благодаря разгромной статье, которую он посвятил совместному детищу Киркорова и Баскова — клипу «Ибица». «Певцы причалили в грязной зоне интернета, и, судя по всему, барахтанье там обоим доставляет удовольствие», — написал он.

Дмитрий сравнивал музыкальное видео артистов с «отвратительной мерзостью». Именно это высказывание позволило журналисту занять столь высокое место. Примечательно, что этими словами Киселев не только размазал известных представителей шоу-бизнеса, но и подложил свинью некоторым коллегам — он обошел в их в «чарт-листе».