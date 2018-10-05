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Путин: подписанные документы нацелены на развитие сотрудничества России и Индии
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Путин: подписанные документы нацелены на развитие сотрудничества России и Индии 

ТАСС + ещё 4 5 часов назад
Фото: ТАСС
Пакет подписанных документов нацелен на развитие сотрудничества России и Индии на всех направлениях — Путин.
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