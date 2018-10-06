Россия возмущена планами Литвы увековечить память о «лесных братьях»

"Официальный Вильнюс продолжает линию на пересмотр недавней истории, пытается представить в качестве национальных "героев-мучеников" участников действовавших на территории Литвы в послевоенные годы бандформирований "лесных братьев", — отметила она. — Их руки, этих "лесных братьев", просто по локоть в крови". "В этой связи не может не вызывать возмущения решение литовских властей объявить нынешний год годом памяти Раманаускаса-Ванагаса, одного из главарей "лесных братьев", — подчеркнула дипломат.

Как заметила Захарова, 6 октября с участием руководства страны на кладбище в Вильнюсе "запланировано торжественное перезахоронение его останков". "Особо циничным является то, что могила ответственного за гибель многих мирных жителей будет находиться в непосредственной близости от места погребения более 5 тыс. советских солдат, которые погибли при освобождении Вильнюса от фашистских захватчиков, — обратила внимание она. — Хотела бы напомнить, что судебный вердикт по фактам совершенных им [лидером "лесных братьев"] военных преступлений в отношении невооруженных мирных жителей никто не отменял и этот приговор не имеет срока давности".

"Предлагаем официальным лицам в Вильнюсе, наконец, вспомнить о международных обязательствах своей страны в правочеловеческой сфере и прекратить преследования за инакомыслие", — заключила Захарова.

"Лесные братья" — неофициальное наименование литовских вооруженных националистических бандформирований, действовавших на территории бывших прибалтийских республик СССР (Литвы, Латвии и Эстонии) в 1940-1950 годы. Раманаускас-Ванагас был начальником одного из штабов "лесных братьев".