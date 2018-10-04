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В правительстве пообещали сдержать рост цен на бензин в 2019 году
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В правительстве пообещали сдержать рост цен на бензин в 2019 году 

Российская Газета + ещё 11 4 октября 2018
Фото: Российская Газета
Для сдерживания чрезмерного роста цен у правительства есть все необходимые инструменты. Об этом на Российской энергетической неделе заявил вице-премьер Дмитрий Козак, передает телеканал «Россия 24».
По его оценкам, текущие высокие цены на нефть — 86 долларов за баррель Brent — это хорошо для бюджета, но не для потребителя, поэтому в рамках налогового маневра в нефтегазовой отрасли со следующего года будет использоваться отрицательный акциз.
Маневр начнет действовать 1 января, и за счет снижения индикативных оптовых цен на топливо в законе нефтеперерабатывающие заводы, обеспечивающие внутренний рынок, получат льготы в виде вычета по акцизу, что и сдержит цены. Прогнозам о росте стоимости литра на 4,5 рубля Козак призвал не верить.
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