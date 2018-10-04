Заместитель генпрокурора Юрия Чайки погиб в авиакатастрофе

Он уточнил, что для окончательного установления личностей погибших надо дождаться результатов экспертизы.

Что произошло

По данным МЧС, вертолет Eurocopter упал накануне вечером в двух километрах от деревни Вонышево Солигаличского района. На борту находились три человека — два пассажира и пилот. Все трое погибли.

О падении вертолета спасателям сообщила воспитатель местного интерната, которой о происшествии рассказали подростки. На место выехали подразделения Солигаличского пожарно-спасательного гарнизона Костромской области.

Обломки машины и тела погибших обнаружили в лесу, вертолет полностью сгорел. К работам по ликвидации последствий ЧП привлекались более 50 человек и десять единиц техники.

Причины крушения пока не называются.

Северо-западное следственное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».

Следователи устанавливают все обстоятельства авиакатастрофы, изымают техническую и полетную документацию.

Было ли разрешение?

Глава Костромской области Сергей Ситников подключил все оперативные службы региона для выяснения обстоятельств происшествия.

При этом в областном правительстве отметили, что вертолет совершил вылет без официального разрешения.

Однако, как пояснил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной , вертолету такого класса нужно не разрешение, а уведомление о вылете.

"Уведомление было", — сказал он.

Чем известен Саак Карапетян

Саак Карапетян родился 28 марта 1960 года на хуторе Советский Егорлыкского района Ростовской области. В 1983 году окончил Ростовский государственный университет по специальности «Правоведение».

В том же году начал работать в Ростовской прокуратуре, прошел путь от стажера до начальника отдела по надзору за расследованием особо важных дел и оперативно-разыскной деятельностью.

В 1996 году его избрали депутатом Госдумы

В 2000 году Карапетяна назначили старшим помощником — полномочным представителем генерального прокурора в Федеральном Собрании.

С 2004 по 2006 год он работал в Министерстве юстиции , а затем снова вернулся в Генеральную прокуратуру. В 2016 году его назначили заместителем генпрокурора.

Карапетян был удостоен ордена Дружбы (2008), ордена Почета (2012) и других наград. В январе этого года ему присвоили чин государственного советника юстиции 1-го класса.