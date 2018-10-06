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Пилот вертолета с замгенпрокурора России был застрелен
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Пилота вертолета с замгенпрокурора России застрелили до момента крушения 

Lenta.ru + ещё 97 20 минут назад
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Костромской области
Пилот вертолета, разбившегося 3 октября в Костромской области, вероятно, был убит до аварии двумя выстрелами из карабина в спину. Об этом в субботу, 6 октября, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник в силовых ведомствах.
Ранее сообщалось, что по предварительным данным, авария могла произойти из-за потери пилотом ориентации в темное время суток. При этом отмечалось, что находившийся за штурвалом Станислав Михнов был опытным пилотом.
Вертолет с пассажирами потерпел крушение около деревни Вонышево Костромской области вечером 3 октября. В результате погибли четыре человека, в том числе заместитель генпрокурора России Саак Карапетян.
Как установили в Следственном комитете, вертолет летел без разрешения. По факту крушения было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).
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