Пилот вертолета с замгенпрокурора России был застрелен

Пилота вертолета с замгенпрокурора России застрелили до момента крушения

Пилот вертолета, разбившегося 3 октября в Костромской области , вероятно, был убит до аварии двумя выстрелами из карабина в спину. Об этом в субботу, 6 октября, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

Ранее сообщалось, что по предварительным данным, авария могла произойти из-за потери пилотом ориентации в темное время суток. При этом отмечалось, что находившийся за штурвалом Станислав Михнов был опытным пилотом.

Вертолет с пассажирами потерпел крушение около деревни Вонышево Костромской области вечером 3 октября. В результате погибли четыре человека, в том числе заместитель генпрокурора России Саак Карапетян