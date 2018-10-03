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В Москве задержали подозреваемого в краже 170 мешков с нижним бельем
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В Москве задержали подозреваемого в краже 170 мешков с нижним бельем 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже 170 мешков с нижним бельем стоимостью 2,5 миллиона рублей, сообщается на сайте ГУМВД по Москве.
"Поступило сообщение о краже. По словам заявителя — представителя одной из фирм, неизвестный со склада, расположенного в районе 19-го километра МКАД, похитил 170 мешков с нижним бельем, принадлежащих организации, после чего скрылся. Ущерб составил 2,5 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
Добавляется, что подозреваемого задержали. Им оказался 29-летний приезжий из ближнего зарубежья. Было возбуждено уголовное дело по статье «кража».
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