Франция простилась с Шарлем Азнавуром

Шарль Азнавур, скончавшийся в ночь на 1 октября в своем доме на юге Франции на 95-ом году жизни, будет похоронен в субботу 6 октября в семейном склепе на кладбище города Монфор-л’Aмори (департамент Ивлин), что в 20 километрах к западу от Парижа.

За свою более чем 70-летнюю карьеру Шарль Азнавур написал две тысяч песен, а его альбомы разошлись тиражом почти в 200 миллионов экземпляров. Шарль Азнавур, признанный послом французского шансона, за минувшие десятилетия посетил с концертами 94 страны мира, неоднократно выступал в России.