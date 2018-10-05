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Франция простилась с Шарлем Азнавуром
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Франция простилась с Шарлем Азнавуром 

Российская Газета + ещё 14 9 часов назад
Фото: Российская Газета
Государственные и военные почести великому шансонье были отданы в присутствии руководителей Франции и Армении. С речами выступили премьер-министр Армении Никол Пашинян и французский президент Эмманюэль Макрон, которые отметили огромный вклад Шарля Азнавура не только в мировую песенную культуру, но и в укрепление связей между двумя странами.
В церемонии вместе с французскими и армянскими политиками, государственными деятелями приняли участие статс-секретарь, заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин, посол РФ во Франции Алексей Мешков.
Среди тех, кто пришел проститься с Шарлем Азнавуром, были мэр Парижа Анн Идальго, экс-президент Франции Николя Саркози, актер Жан-Поль Бельмондо, певица Мирей Матье.
Шарль Азнавур, скончавшийся в ночь на 1 октября в своем доме на юге Франции на 95-ом году жизни, будет похоронен в субботу 6 октября в семейном склепе на кладбище города Монфор-л’Aмори (департамент Ивлин), что в 20 километрах к западу от Парижа.
За свою более чем 70-летнюю карьеру Шарль Азнавур написал две тысяч песен, а его альбомы разошлись тиражом почти в 200 миллионов экземпляров. Шарль Азнавур, признанный послом французского шансона, за минувшие десятилетия посетил с концертами 94 страны мира, неоднократно выступал в России.
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