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«Питтсбург» — «Вашингтон»: Овечкин отметился второй заброшенной шайбой в сезоне
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«Питтсбург» — «Вашингтон»: Овечкин отметился второй заброшенной шайбой в сезоне 

Чемпионат.com + ещё 60 4 часа назад
Фото: RT на русском
Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился вторым голом в регулярном сезоне. В гостевой встрече с «Питтсбург Пингвингз» (идёт первый период, 3:2) форвард забросил на восьмой минуте, подправив шайбу на пятачке, ассистентами выступили Кристиан Юус и Евгений Кузнецов.
Видео взятия ворот в исполнении Овечкина доступно для просмотра в официальном «твиттере» клуба из Вашингтона.
Эта шайба стала третьим результативным очком Овечкина в текущем сезоне. Всего в НХЛ россиянин отметился 1125 (609+516) баллами за результативность в 1005 матчах.
Напомним, в 2018 году Овечкин стал обладателем первого в истории клуба Кубка Стэнли. На пути к трофею «столичные» одержали победы над «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), «Питтсбург Пингвинз» (4-2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3) и «Вегас Голден Найтс» (4-1).
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