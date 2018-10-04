Овечкин занял первое место по забитым шайбам на старте сезона

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче против «Бостона» забил свою первую шайбу в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

"Вашингтон" одержал победу над «Бостоном» в стартовом матче нового сезона НХЛ со счетом 7:0.

По информации пресс-службы НХЛ, для Овечкина эта забитая шайба стала 10-й в карьере в матчах открытия сезона. Теперь российский хоккеист сравнялся по этому показателю с Патриком Марло из «Торонто» и теперь делит с ним первую строчку. Отмечается, что в рейтинге участвуют только действующие хоккеисты.

Ранее дубль Кузнецова и два очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Бостон».