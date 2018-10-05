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Итоги дня НХЛ для россиян: 400-й матч Варламова, 609-я шайба Овечкина
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Итоги дня НХЛ для россиян: 400-й матч Варламова, 609-я шайба Овечкина 

Чемпионат.com + ещё 63 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В Национальной хоккейной лиге завершился второй игровой день регулярного чемпионата. Голкипер «Колорадо» Семён Варламов одержал первую победу в сезоне. Отметим, что матч стал для Варламова 400-м в лиге. До него столько игр в НХЛ проводили только три российских вратаря — Евгений Набоков, Николай Хабибулин и Илья Брызгалов. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 609-ю шайбу в карьере, а форварды Михаил Воробьёв и Андрей Свечников провели дебютные матчи в лиге.
ВратарьКомандаСейвы%ОБСчётВарламов«Колорадо»20 из 2195,24:1  ИгрокКомандаОчки+/-ШтрафБроскиВремяХитыБлокиОвечкин (н)«Вашингтон»1+0+10320.0730Кузнецов (н)«Вашингтон»0+1+12324.1231Малкин (н)«Питтсбург»1+200221.4210А. Свечников (н)«Каролина»0+000311.4810Зыков (н)«Каролина»0+000310.1600Бучневич (н)«Рейнджерс»1+0-10217.1500Наместников (н)«Рейнджерс»0+0-10109.3510Анисимов (н)«Чикаго»0+000317.2311Панарин (н)«Коламбус»1+1+12320.5410Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+0-10618.5700Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+0-20111.4311Радулов (н)«Даллас»1+0+12118.1250Воробьёв (н)«Филадельфия»0+1+20114.1110Орлов (з)«Вашингтон»0+0-20524.2221Задоров (з)«Колорадо»0+0+10316.2541
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