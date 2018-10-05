Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Питтсбургом»

Даже бриллиантовые сейвы Холтби не помогли.

Разговоры о том, что «Кэпиталз» ожидает сложный сезон после бурного чемпионского лета, казалось, были опровергнуты великолепной стартовой игрой сезона. В ней команда Александра Овечкина одержала крупную победу над «Бостоном» (7:0), сам капитан и его центрфорвард Евгений Кузнецов отметились голами, и казалось, что «столичные» смогут воспользоваться этой позитивной волной и дальше. Но тут случился «Питтсбург». Это был именно тот «Питтсбург», которому «Вашингтон» всегда проигрывал, за исключением прошлого сезона. Когда в прошлом году хоккеисты «Кэпиталз» смогли выбить из плей-офф своего злейшего врага, то не стесняясь говорили одну фразу: «Нам удалось изгнать демонов». Теперь можно смело констатировать — демоны вернулись и стали ещё злее.

К середине первого периода команды успели по разу повести в счёте и по разу же отыграться. Овечкин ненадолго вывел «Вашингтон» вперёд, подправив на пятачке удбный пас Кристиана Юуса, но это была лишь увертюра перед основным действием.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

Второй период был сумасшедшим по броскам — 23 — 15 в пользу «Питтсбурга», и эта активность принесла «пингвинам» успех. Дубль Джейка Гюнцеля и ранний гол Криса Летанга придали хозяевам уверенность, а если не голкипер «Кэпиталз» Брэйден Холтби, всё закончилось бы для «Вашингтона» намного раньше.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Гол Евгения Малкина в третьем периоде мог стать победным, но не стал. От поражения в основное время гостей спас Ти Джей Оши, оформивший дубль с интервалом в 21 секунду.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Питтсбурга».

Закончилось всё классическим для «Вашингтона» разочарованием. На 19-й секунде овертайма Кузнецов получил малый штраф на Кросби за зацеп, а Крис Летанг не стал ничего выдумывать в большинстве. Мощнейший щелчок со средней дистанции — и «пингвины» разом спустили игроков и болельщиков «Кэпиталз» с небес на землю.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Питтсбурга».