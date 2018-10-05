Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Питтсбургом» 

Даже бриллиантовые сейвы Холтби не помогли.
Разговоры о том, что «Кэпиталз» ожидает сложный сезон после бурного чемпионского лета, казалось, были опровергнуты великолепной стартовой игрой сезона. В ней команда Александра Овечкина одержала крупную победу над «Бостоном» (7:0), сам капитан и его центрфорвард Евгений Кузнецов отметились голами, и казалось, что «столичные» смогут воспользоваться этой позитивной волной и дальше. Но тут случился «Питтсбург». Это был именно тот «Питтсбург», которому «Вашингтон» всегда проигрывал, за исключением прошлого сезона. Когда в прошлом году хоккеисты «Кэпиталз» смогли выбить из плей-офф своего злейшего врага, то не стесняясь говорили одну фразу: «Нам удалось изгнать демонов». Теперь можно смело констатировать — демоны вернулись и стали ещё злее.
К середине первого периода команды успели по разу повести в счёте и по разу же отыграться. Овечкин ненадолго вывел «Вашингтон» вперёд, подправив на пятачке удбный пас Кристиана Юуса, но это была лишь увертюра перед основным действием.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».
Второй период был сумасшедшим по броскам — 23 — 15 в пользу «Питтсбурга», и эта активность принесла «пингвинам» успех. Дубль Джейка Гюнцеля и ранний гол Криса Летанга придали хозяевам уверенность, а если не голкипер «Кэпиталз» Брэйден Холтби, всё закончилось бы для «Вашингтона» намного раньше.
Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.
Гол Евгения Малкина в третьем периоде мог стать победным, но не стал. От поражения в основное время гостей спас Ти Джей Оши, оформивший дубль с интервалом в 21 секунду.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Питтсбурга».
Закончилось всё классическим для «Вашингтона» разочарованием. На 19-й секунде овертайма Кузнецов получил малый штраф на Кросби за зацеп, а Крис Летанг не стал ничего выдумывать в большинстве. Мощнейший щелчок со средней дистанции — и «пингвины» разом спустили игроков и болельщиков «Кэпиталз» с небес на землю.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Питтсбурга».
«Летанг провёл действительно солидный матч. Он забил два гола, но сделал намного больше. Сыграл много минут, очень хорошо защищался, выходил на лёд во всех игровых ситуациях. Это будет хорошим импульсом для него», — похвалил защитника главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан. «Пингвины» — это тот стандарт успеха, который до сих пор остаётся целью для «Вашингтона». «Они выиграли Кубок Стэнли два года подряд. Они уже сделали то, что мы только пытаемся сделать», — признал главный тренер «столичных» Тодд Рирден. Теперь для него настало время делать первую работу над ошибками. «Отменяйте сезон. „Пингвины“ обыграли „Вашингтон“ со счётом 7:6», — такой заголовок появился в блоге Russian Machine Never Breaks после матча. Отменять, пожалуй, всё-таки рановато, но такое поражение — лучший способ задуматься и поставить голову на место после радостного лета.