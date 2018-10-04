Александр Овечкин вышел на 18-е место в истории НХЛ по заброшенным шайбам

От их имён и фамилий кружится голова.

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» в матче стартовавшего регулярного чемпионата НХЛ сыграл с «Бостон Брюинз». Встреча закончилась со счётом 7:0. Перед матчем под своды домашней арены «столичных» был поднят чемпионский баннер «Вашингтона». Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился первой заброшенной шайбой в новом сезоне. Также он поучаствовал в шестом голе своей команды, отдав голевую передачу на Карлсона. Овечкин вышел на 18-е место в истории НХЛ по заброшенным шайбам, догнав Дино Сиссарелли (по 608 голов).

Кого осталось догнать легендарному россиянину? Впереди ещё 17 человек, среди которых главные звёзды мирового хоккея. Календарь игр регулярного чемпионата НХЛ 17. Бобби Халл , 610 голов

Выступал за команды «Чикаго Блэкхоукс», «Виннипег Джетс». Отец Бретта Халла , который позднее сумел серьёзно превзойти достижение папы. Бобби Халл запомнился своим мощнейшим броском, отлично катался, видел площадку. Большинство вратарей, игравших за свои команды в матчах с командами Халла, предпочитали надевать маски, так как после броска Бобби можно было серьёзно повредить лицо.

Легенда «Калгари» Джером Игинла становился 18-м капитаном в истории канадского клуба. Является обладателем сразу нескольких рекордов команды. 1 апреля 2011 года Игинла преодолел гроссмейстерскую планку в 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ, войдя в когорту великих хоккеистов. Джером по праву считался одним из лучших силовых форвардов лиги, совмещая ловкость и физическую мощь.

Вполне по силам Овечкину догнать и легендарного форварда «Квебек Нордикс» и «Колорадо Эвеланш» Джо Сакика. Капитан «лавин» дважды выигрывал Кубок Стэнли, завоёвывал «Харт Трофи», «Лестер Пирсон Эворд», «Конн Смайт Трофи» и 13 раз участвовал в Матчах всех звёзд. 625 заброшенных шайб за карьеру — серьёзная отметка для центрального нападающего.

14. Дэйв Андрейчук, 640 голов

Начинал игровую карьеру в НХЛ в «Баффало», где трудился под руководством омолаживавшего состав Скотти Боумена. Первые 11 сезонов Дэйв сыграл именно в составе «клинков», драфтовавших его в первом раунде. Из 640 голов 274 Андрейчук провёл в большинстве, что является абсолютным рекордом НХЛ. Заканчивал карьеру в «Тампе» в 2006 году, которой в итоге и был выставлен на драфт отказов.

13. Брендан Шэнахэн, 656 голов

Главной командой Шэнахэна можно смело назвать «Детройт». Сезон-1996/97 получился одним из самых успешных для Брендана. Канадец стал лучшим в «красных крыльях» по голам (46), очкам (87), голам в большинстве (20), победным голам (7) и броскам по воротам (323). Но самое главное, «Ред Уингз» вместе с Шэнахэном завоевали Кубок Стэнли, а сезоном позднее защитили звание сильнейшей команды лиги. После девяти сезонов в Городе моторов Брендан перебрался в «Рейнджерс», а заканчивал карьеру в «Дэвилз». В настоящее время является президентом «Торонто».

12. Люк Робитайл, 668 голов

Наиболее известен своими выступлениями за «Лос-Анджелес Кингз», в составе которых провёл с перерывами 14 сезонов. Канадский форвард принимал участие в восьми Матчах звёзд НХЛ. Обладатель множества рекордов в составе «Кингз». Не мудрено, что сейчас хоккейный снайпер занимает должность президента «королей». Илья Ковальчук , подписывая контракт с калифорнийцами, общался в том числе с Робитайлом.

11. Теэму Селянне, 684 гола

Финская вспышка, как называют Селянне, наколотил аж 684 гола. В начале карьеры, по признаниям самого хоккеиста, его кумиром был Яри Курри. Главным клубом в карьере Теэму стал «Анахайм», в котором он выступал в одном звене с Полом Карией. Селянне всегда славился своим броском и блестящей техникой катания. В сезоне-2006/07 финн выиграл в составе «уток» Кубок Стэнли. К этой цели Селянне стремился всю жизнь.

Великолепный центральный нападающий стал настоящей иконой для поклонников «Питтсбурга», в составе которого провёл всю свою хоккейную карьеру. Супермарио завоевал ряд престижных индивидуальных трофеев лиги. В 2000 году Лемье стал третьим после Горди Хоу и Ги Лафлёра членом Зала хоккейной славы, кто вернулся в большой спорт после проблем со здоровьем. В настоящее время является одним из владельцев «Питтсбурга».

Хоккейная общественность была шокирована недавним уходом Айзермана с поста генерального менеджера «Тампы». Видимо, Стиву пришло время возвращаться в родной «Детройт» и поднимать с колен хоккей в Городе моторов. Четыре Кубка Стэнли в составе «Ред Уингз» (последний в качестве менеджера) — это вам не шутки, как и 692 гола в регулярных чемпионатах. Именно таких лидеров, как Айзерман, не хватает нынешним «красным крыльям». Айзерман — великий капитан «Детройта».

Если Айзерман является легендой «Детройта», то Мессье можно по праву назвать одним из лучших хоккеистов в истории «Рейнджерс». Правда, в Нью-Йорке Марк провёл не всю свою карьеру, но самую запоминающуюся часть именно там. Начинал же великий форвард в «Эдмонтоне». В январе 2006 года перед матчем «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Эдмонтон» под своды арены был поднят свитер Марка Мессье под номером 11. Марк отдал «Рейнджерам» 10 из 25 лет своей карьеры игрока, а в 1994 году привёл команду к победе в Кубке Стэнли.

Гартнер открывает список игроков, забросивших в «регулярках» НХЛ более 700 шайб. Больше всего времени Гартнер провёл в составе «Вашингтона». В итоге 28 декабря 2008 года свитер с номером 11 был выведен из обращения в нынешнем клубе Овечкина. Член Зала хоккейной славы в Торонто с 2001 года. После «Вашингтона» успел поиграть в «Миннесоте», «Рейнджерс», «Торонто» и «Финиксе».

6. Фил Эспозито, 717 голов

Канадец, в последнее время приезжающий в Россию в качестве почётного гостя и участника (кстати, лучшего бомбардира) памятной Суперсерии 1972 года, забросил 717 шайб в регулярных чемпионатах. «Чикаго», «Бостон» и «Рейнджерс» — именно поклонников этих команд Фил радовал голами. Центральный нападающий 10 раз принимал участие в Матчах звёзд НХЛ, а также шесть раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата. Легенда!

5. Марсель Дионн, 731 гол Дионн, как и Эспозито, посвятил жизнь трём командам: «Детройту», «Лос-Анджелесу» и «Рейнджерс». Будучи малогабаритным центрфорвардом, Дионн выделялся на льду, постоянно оказывался в нужном месте в нужное время, обладал высокой скоростью. Марсель стал первой по-настоящему яркой звездой «Кингз», игроком, долгое время определявшим лицо клуба из Калифорнии.

4. Бретт Халл, 741 гол Если отец Бретта занял 17 место и в скором времени его наверняка догонит Александр Овечкин, то до Халла-младшего россиянину ещё далеко. Двукратный обладатель Кубка Стэнли совсем немного отыграл в «Калгари» (был задрафтован «огоньками»). Основных достижений прирождённый снайпер добился с «Сент-Луисом», «Далласом», и, конечно, с «Детройтом». Сыграв в послелокаутном сезоне-2005/06 пять игр за «Финикс», 41-летний Халл объявил о завершении карьеры.

Чешская легенда, складывается впечатления, может играть в хоккей вечно. За свою карьеру Ягр сменил столько команд, что не хватил пальцев на обеих руках, чтобы их сосчитать. Даже в России за «Авангард» Ягр успел поиграть. В НХЛ же особняком для Яромира стоит «Питтсбург», драфтовавший чеха. Лидером «пингвинов» в то время являлся Марио Лемье, так что молодой Ягр получил бесценный опыт. Яромир — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Пингвинз».

2. Горди Хоу, 801 гол Лишь два человека забросили более 800 шайб в «регулярках» НХЛ. Один из них — неподражаемый Горди Хоу по прозвищу Мистер Хоккей. К сожалению, 10 июня 2016 года Хоу не стало. С приходом Хоу в «Детройт» для «Ред Уингз» наступили лучшие времена в истории клуба. Горди проповедовал жёсткий и силовой стиль игры, буквально тараня соперников. Канадец четырежды поднимал над головой Кубок Стэнли.

Прозвище Великий говорит само за себя. Сложно представить, что в мире родится ещё один такой хоккеист. Гретцки неповторим и неподражаем. Начиная с первого сезона в НХЛ, канадец стал бить один рекорд результативности за другим. «Ойлерз» с Гретцки в течение шести лет подряд набирали более 100 очков в регулярном сезоне, а также выиграли четыре Кубка Стэнли. Гретцки не мог поверить, что любимый «Эдмонтон» обменял его в «Лос-Анджелес», где нападающий вскоре тоже стал своим. Заканчивал профессиональную карьеру в «Рейнджерс», куда перебрался из «Кингз» транзитом через «Сент-Луис».