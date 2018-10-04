Кудрявцева обиделась на жюри ТЭФИ

«ТЭФИ-2018»: лучшим сериалом стал «Троцкий»

3 октября в Москве прошла церемония вручения телевизионной премии «ТЭФИ-2018». Бронзового Орфея работы Эрнста Неизвестного раздали победителям в 34 номинациях: 14 в категории «Дневной эфир» и 20 в категории «Вечерний прайм».

Вот список победителей в номинациях про кино и сериалы:

Событие телевизионного сезона — «Гоголь. Начало»

Гоголь. Начало

Телевизионная многосерийная комедия/ситком — «Улетный экипаж»

Улетный экипаж

Телевизионный фильм/сериал — «Троцкий»

Троцкий

Три кота

С полным списком номинантов и победителей можно ознакомится на сайте ТЭФИ.