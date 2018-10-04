Кудрявцева обиделась на жюри ТЭФИ

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«ТЭФИ-2018»: лучшим сериалом стал «Троцкий» 

Ivi.ru + ещё 72 11 часов назад
Фото: Instagram
3 октября в Москве прошла церемония вручения телевизионной премии «ТЭФИ-2018». Бронзового Орфея работы Эрнста Неизвестного раздали победителям в 34 номинациях: 14 в категории «Дневной эфир» и 20 в категории «Вечерний прайм».
Вот список победителей в номинациях про кино и сериалы:
Событие телевизионного сезона — «Гоголь. Начало»
Гоголь. Начало
Телевизионная многосерийная комедия/ситком — «Улетный экипаж»
Улетный экипаж
Телевизионный фильм/сериал — «Троцкий»
Троцкий
Режиссер телевизионного фильма/сериала — Александр Котт, Константин Статский, «Троцкий» Лучший актер телевизионного фильма/сериала — Константин Хабенский, «Троцкий» Лучшая актриса телевизионного фильма/сериала — Анна Уколова, «Ивановы Ивановы» Дневной телевизионный сериал — «Улица» Программа для детей и юношества — «Три кота»
Три кота
С полным списком номинантов и победителей можно ознакомится на сайте ТЭФИ.
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