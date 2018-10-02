Близкого звезды «Дома-2» поймали на взятке в два миллиарда

Шикарный отдых экс-участницы «Дома-2» Кати Жужи на испанской вилле, кажется, остался в прошлом. В Сочи задержан олигарх Валерий Маркелов, который приходится отцом 24-летнего возлюбленного девушки — Артема . Именно в его роскошном особняке звезда телестройки периодически появлялась.

Валерий Маркелов — один из собственников группы компаний «1520», которая является крупнейшим подрядчиком госкомпании «РЖД» . Сообщается, что Маркелов был посредником при передаче взятки в два миллиарда рублей полковнику Дмитрию Захарченко

Отметим, что корпорация Валерия имеет неплохой доход от сотрудничества с железнодорожниками. Только за один год его структурам удалось получить от перевозчика контракты на сумму 3,6 миллиарда долларов, что по сегодняшнему курсу составляет примерно 218 миллиардов рублей.

Артем Маркелов — это сын бизнесмена. Молодой человек пилот серии GP2 с 2014 года. Ранее гонщик был возлюбленным телеведущей Алены Водонаевой. Однако чуть менее года назад отпрыск предпринимателя начал встречаться с Катей Жужей, которая стала Instagram-знаменитостью. Свою новую зазнобу Артем часто катает в Марбелье на красном кабриолете Bentley. Об этом сообщает Super.ru.