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Близкого звезды «Дома-2» поймали на взятке в два миллиарда
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Близкого звезды «Дома-2» поймали на взятке в два миллиарда 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Шикарный отдых экс-участницы «Дома-2» Кати Жужи на испанской вилле, кажется, остался в прошлом. В Сочи задержан олигарх Валерий Маркелов, который приходится отцом 24-летнего возлюбленного девушки — Артема. Именно в его роскошном особняке звезда телестройки периодически появлялась.
Валерий Маркелов — один из собственников группы компаний «1520», которая является крупнейшим подрядчиком госкомпании «РЖД». Сообщается, что Маркелов был посредником при передаче взятки в два миллиарда рублей полковнику Дмитрию Захарченко.
Отметим, что корпорация Валерия имеет неплохой доход от сотрудничества с железнодорожниками. Только за один год его структурам удалось получить от перевозчика контракты на сумму 3,6 миллиарда долларов, что по сегодняшнему курсу составляет примерно 218 миллиардов рублей.
Артем Маркелов — это сын бизнесмена. Молодой человек пилот серии GP2 с 2014 года. Ранее гонщик был возлюбленным телеведущей Алены Водонаевой. Однако чуть менее года назад отпрыск предпринимателя начал встречаться с Катей Жужей, которая стала Instagram-знаменитостью. Свою новую зазнобу Артем часто катает в Марбелье на красном кабриолете Bentley. Об этом сообщает Super.ru.
Примечательно, что у Маркелова-старшего есть дочь — Кристина Орса, которая уже несколько лет пытается завоевать отечественную поп-сцену. В прошлом году девушка выпустила альбом и презентовала клип на песню «Я одна».
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