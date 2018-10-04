В России может появиться спортивный налоговый вычет

Минфин России проработал вопрос появления в стране спортивного налогового вычета и готово поддержать эту идею.

"Минфин направил свою позицию в правительство. Считаем, что налоговые вычеты можно распространить на расходы людей на занятия физической культурой и спортом", — сообщили "Российской газете" в пресс-службе министерства.

Возможность предоставления россиянам вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) с тех сумм, которые граждане тратят на занятия спортом и физкультурой, поручил рассмотреть президент Владимир Путин

Такое задание глава государства дал по итогам совместного заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» в июле, 10 сентября срок истек.

Между тем предложений по параметрам вычета пока нет — правительство должно собрать позиции всех заинтересованных ведомств, включая Минспорта , после чего Минфин сможет подумать о деталях.

В майских указах президент поставил задачу к 2024 году увеличить до 55% долю россиян, регулярно занимающихся физкультурой и спортом. Предоставление налогового вычета поможет приблизиться к этой цели, полагают эксперты.

Однако директор Центра стратегических исследований в области спорта РЭУ им. Г. В. Плеханова Илья Солнцев считает, что в существующей финансово-экономической ситуации государство вряд ли пойдет на расширение числа налоговых вычетов.

"Хотя в целом введение спортивного вычета могло бы оказать позитивное влияние как на развитие массового спорта, так и на ряд социальных показателей", — заметил И. Солнцев.

Государства по всему миру принимают различные льготы, в том числе налоговые, для поощрения организаций, связанных со спортом.

В докладе Центра стратегических исследований в области спорта РЭУ им. Г. В. Плеханова, посвященном мерам налогового стимулирования развития спорта, отмечалось, что в США и Канаде некоммерческие спортивные организации освобождены от корпоративного (в РФ — налог на прибыль организаций), земельного и имущественного налогов.

В Германии и Великобритании и коммерческие, и некоммерческие спортивные организации могут быть освобождены от уплаты налогов, если их доходы не превышают порог в 30-40 тыс. евро в год в зависимости от конкретной страны. Также льготы могут получать организации, занимающиеся продвижением спорта. При этом спорт не обязательно должен являться их основным видом деятельности.

В Китае большинство спортивных баз (на которых в основном производится подготовка спортсменов) расположено на территориях особых экономических зон с льготными налоговыми режимами.