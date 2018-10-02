Путин рассказал, за что зрители любили Карцева

"В этот скорбный час примите мои соболезнования и слова искренней поддержки. Скончался Роман Аншелевич Карцев — светлый, талантливый артист, человек удивительного обаяния и чувства юмора. Его знали и любили зрители всех поколений, ценили за творчество, преданность искусству, профессионализм, за искрометные выступления на эстраде, яркие роли в театре и кино", — написал Путин.

Президент выразил уверенность в том, что добрую память о Карцеве сохранят в своих сердцах родные, близкие, коллеги и поклонники.

Ранее сообщалось, что Романа Карцева похоронят на Троекуровском кладбище.