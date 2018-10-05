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Специалисты установили сказочные ворота в парке «Остров мечты»
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Специалисты установили сказочные ворота в парке «Остров мечты» 

Москва центр + ещё 13 5 октября 2018
Строители завершают монтаж сказочных ворот в первом российском крытым парке «Остров мечты», который расположен в Нагатинской пойме. Об этом 5 октября сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Заммэра также добавил, что в настоящее время специалисты готовят к остекленению металический каркас зенитных фонарей, которые станут куполами галереи «городского променада».
Как сообщает сайт градостроительной политики и строительства, в общей сложности в крытой части парка установят семь куполов площадью около 30 тысяч квадратных метров.
Кроме того, в «Острове мечты» началось обустройство игровых зон «Затерянный мир» и «Черепашки ниндзя».
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