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«Нам всем конец». В Сети высмеяли размахивающую руками Мэй
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«Нам всем конец». В Сети высмеяли размахивающую руками Мэй 

РИА Новости + ещё 3 13 часов назад
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Пользователи твиттера высмеяли новый танец британского премьер-министра Терезы Мэй, сплясавшей под Abba на съезде Консервативной партии.
"Я придумала речь прямо по дороге. Итак, нам всем конец, плана у меня нет, так что смотрите, как я трясусь под Abba. Хоть это скрасит денек", — написал @rebeccagrg от имени британского премьера.
"На прошлой неделе мир смеялся над Трампом, на этой — над Мэй, а на следующей мы увидим, как Меркель и Макрон танцуют Макарену", — добавил комментатор.
"Тереза Мэй — это позор. Она пришла на съезд Тори под Dancing Queen группы Abba, размахивая руками, как сумасшедшая ветряная мельница", — пишет @SocialistVoice.
"Пляшущая под Abba Тереза Мэй — это худшее, что я видела в своей жизни. Кто-нибудь, заприте ее и не выпускайте", — говорится в комментарии @pippabradstockk.
Twitter: «Theresa May's been dancing again, this time to Dancing Queen by Abba!» Me: pic.twitter.com/6ZF4ato1bf
— Father Of Egon (@FatherOfEgon) 3 октября 2018 г.
"Ну, она новичок в танцах", — пошутил @martik.
"Танцует как женская версия мистера Бина", — отметила @damabitt.
"Сделайте же что-нибудь, пусть это прекратится", — написал‏ ‏ @novabridle.
Некоторые пользователи сочли такое поведение для политика ее уровня неуместным.
"Не понимаю, почему Тереза Мэй все еще премьер министр Британии", — возмутилась @rawooci.
"О, нет. Как мне это теперь развидеть?", — поинтересовался @beelalduban.
Многие также увидели в движениях Мэй что-то «нечеловеческое».
"Танец на походку пьяного ленивца похож", — съязвили в комментариях.
Theresa May came out onto the stage at the Conservative party conference dancing to ABBA's Dancing Queen… pic.twitter.com/r6OLSd6b9y
— 𝕷𝖊𝖊 𝕽𝖊𝖓𝖓𝖔𝖑𝖉𝖘𝖔𝖓 (@LeeRennoldson) 3 октября 2018 г.
"Она вообще человек?" — спросил @kiplingboi.
Танцы британского премьера неоднократно вызывали насмешки в Сети. Так, в августе она станцевала вместе с учениками средней школы в Кейптауне, после чего представители российского МИД в шутку предложили подписчикам сравнить танцевальные способности Мэй и официального представителя ведомства Марии Захаровой.
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