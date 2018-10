«Нам всем конец». В Сети высмеяли размахивающую руками Мэй

"Я придумала речь прямо по дороге. Итак, нам всем конец, плана у меня нет, так что смотрите, как я трясусь под Abba. Хоть это скрасит денек", — написал @rebeccagrg от имени британского премьера.

"На прошлой неделе мир смеялся над Трампом, на этой — над Мэй, а на следующей мы увидим, как Меркель и Макрон танцуют Макарену", — добавил комментатор.

"Тереза Мэй — это позор. Она пришла на съезд Тори под Dancing Queen группы Abba, размахивая руками, как сумасшедшая ветряная мельница", — пишет @SocialistVoice.

"Пляшущая под Abba Тереза Мэй — это худшее, что я видела в своей жизни. Кто-нибудь, заприте ее и не выпускайте", — говорится в комментарии @pippabradstockk.

Twitter: «Theresa May's been dancing again, this time to Dancing Queen by Abba!» Me: pic.twitter.com/6ZF4ato1bf

— Father Of Egon (@FatherOfEgon) 3 октября 2018 г.

"Ну, она новичок в танцах", — пошутил @martik.

"Танцует как женская версия мистера Бина", — отметила @damabitt.

"Сделайте же что-нибудь, пусть это прекратится", — написал‏ ‏ @novabridle.

Некоторые пользователи сочли такое поведение для политика ее уровня неуместным.

"Не понимаю, почему Тереза Мэй все еще премьер министр Британии", — возмутилась @rawooci.

"О, нет. Как мне это теперь развидеть?", — поинтересовался @beelalduban.

Многие также увидели в движениях Мэй что-то «нечеловеческое».

"Танец на походку пьяного ленивца похож", — съязвили в комментариях.

Theresa May came out onto the stage at the Conservative party conference dancing to ABBA's Dancing Queen… pic.twitter.com/r6OLSd6b9y

— 𝕷𝖊𝖊 𝕽𝖊𝖓𝖓𝖔𝖑𝖉𝖘𝖔𝖓 (@LeeRennoldson) 3 октября 2018 г.

"Она вообще человек?" — спросил @kiplingboi.