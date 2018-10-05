Национальная церемония прощания с Шарлем Азнавуром пройдет в Париже

Последние почести

Никол Пашинян. Командору ордена Почетного легиона Шарлю Азнавуру будут отданы государственные и военные почести. С речью на церемонии выступит глава французского государства. В прощании с артистом вместе с членами французского правительства и парламента примут участие статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин , премьер-министр Армении

Французский шансонье ушел из жизни в ночь на 1 октября в возрасте 94 лет в своем доме на юге Франции. Шарль Азнавур (настоящее имя Шахнур Вагинак Азнавурян) родился 22 мая 1924 года в семье армянских эмигрантов в Париже. Впервые он выступил перед публикой в возрасте девяти лет. Импульс его музыкальной карьере дало знакомство с Эдит Пиаф.

Рекорд среди музыкантов

За годы выступлений на эстраде артист дал концерты в 90 странах, установив тем самым абсолютный рекорд среди музыкантов. В мире он был признан послом французской песни. Альбомы с его записями разошлись тиражом более чем в 180 млн экземпляров.

В минувшем месяце Азнавур побывал на гастролях в Японии, а в следующем году собирался вновь выступить в России. Артист всегда с особой теплотой отзывался о русской культуре и неоднократно признавался в любви к российской публике. «Находясь в России, я никогда не чувствую себя за границей. Все так, будто я дома», — говорил он.

В интервью ТАСС Азнавур рассказывал, что дома воспитывался в русской культуре. В молодые годы он часто слушал записи Александра Вертинского , русские романсы. Он написал французский текст для романса «Две гитары», сохранив русский припев. «Это стало огромным успехом во Франции», — отмечал шансонье.

К русской литературе он пришел через книги французского писателя Анри Труайя, исследовавшего историческое наследие России. «Мне захотелось лучше узнать великих русских классиков, русский театр, — рассказывал Шарль Азнавур. — Я полюбил русскую литературу, и в этом отнюдь не одинок».

Своим учителем наряду с мастерами французской сцены он называл и Константина Станиславского . В его домашней видеотеке было много русских фильмов, которые он часто смотрел.

Несостоявшийся концерт

Артисту приходилось выступать на самых разных сценах. Так, в 2010 году по случаю юбилея Ломбардии он дал концерт на террасе Миланского собора.

В его планах было спеть на Красной площади в Москве. «Это одно из трех-четырех мест в мире, где мне хотелось бы спеть. Такой концерт — мой давний проект», — признался Азнавур в интервью ТАСС. Реализовать эту мечту артист не успел.

Причиной смерти шансонье врачи назвали отек легких, который привел к остановке сердечно-дыхательных функций организма. О месте и времени похорон артиста пока не объявлено.