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В Индии обнаружены рисунки древней цивилизации
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В Индии обнаружены рисунки древней цивилизации 

Вести.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Индийские археологи обнаружили на западе страны, в штате Махараштра, наскальные рисунки возрастом более 10 тысяч лет. По мнению историков, петроглифы были нарисованы представителями общества охотников-собирателей, которые не были знакомы с сельским хозяйством, сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Некоторые рисунки древней «галереи» оказались знакомы местным жителям, они их знали и поклонялись им. Значительная часть художественного ансамбля была скрыта под толстым слоем грязи и почвы тысячи лет.
Ученые заявили, что на найденных рисунках запечатлены животные, люди, птицы, а также геометрические фигуры.
"При этом нет ни одной иллюстрации сельскохозяйственных работ", — отметил глава департамента археологии штата Махараштра Тэас Гардж.
Археологи заявили, что создатели рисунков разбирались в морских обитателях, а также животных, которые не встречались в Индии (к примеру, на некоторых петроглифах оказались запечатлены бегемоты и носороги).
Исследователи считают, что рисунки были выполнены мигрантами из Африки.
Власти Махараштра выделили историкам 3,2 миллиона долларов на исследование рисунков.
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