В Индии обнаружены наскальные рисунки возрастом более 10 тысяч лет

Индийские археологи обнаружили на западе страны, в штате Махараштра, наскальные рисунки возрастом более 10 тысяч лет. По мнению историков, петроглифы были нарисованы представителями общества охотников-собирателей, которые не были знакомы с сельским хозяйством, сообщают «Вести.Ru», ссылаясь на BBC.

Некоторые рисунки древней «галереи» оказались знакомы местным жителям, они их знали и поклонялись им. Значительная часть художественного ансамбля была скрыта под толстым слоем грязи и почвы тысячи лет.

Ученые заявили, что на найденных рисунках запечатлены животные, люди, птицы, а также геометрические фигуры.

«При этом нет ни одной иллюстрации сельскохозяйственных работ», — отметил глава департамента археологии штата Махараштра Тэас Гардж.

Археологи заявили, что создатели рисунков разбирались в морских обитателях, а также животных, которые не встречались в Индии (к примеру, на некоторых петроглифах оказались запечатлены бегемоты и носороги).

Исследователи считают, что рисунки были выполнены людьми, которые смогли добраться до этих мест из Африки.

Власти Махараштра выделили историкам 3,2 млн долларов на исследование рисунков.