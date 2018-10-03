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В Индии обнаружены наскальные рисунки возрастом более 10 тысяч лет
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В Индии обнаружены наскальные рисунки возрастом более 10 тысяч лет 

BFM.RU + ещё 6 9 часов назад
Фото: Вести.Ru
Индийские археологи обнаружили на западе страны, в штате Махараштра, наскальные рисунки возрастом более 10 тысяч лет. По мнению историков, петроглифы были нарисованы представителями общества охотников-собирателей, которые не были знакомы с сельским хозяйством, сообщают «Вести.Ru», ссылаясь на BBC.
Некоторые рисунки древней «галереи» оказались знакомы местным жителям, они их знали и поклонялись им. Значительная часть художественного ансамбля была скрыта под толстым слоем грязи и почвы тысячи лет.
Ученые заявили, что на найденных рисунках запечатлены животные, люди, птицы, а также геометрические фигуры.
«При этом нет ни одной иллюстрации сельскохозяйственных работ», — отметил глава департамента археологии штата Махараштра Тэас Гардж.
Археологи заявили, что создатели рисунков разбирались в морских обитателях, а также животных, которые не встречались в Индии (к примеру, на некоторых петроглифах оказались запечатлены бегемоты и носороги).
Исследователи считают, что рисунки были выполнены людьми, которые смогли добраться до этих мест из Африки.
Власти Махараштра выделили историкам 3,2 млн долларов на исследование рисунков.
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