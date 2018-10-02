В Индии нашли доисторические петроглифы неизвестной цивилизации

Археологи обнаружили в индийском штате Махараштра наскальные изображения возрастом 10 тысяч лет, созданные представителями неизвестной науке цивилизации.

Об открытии сообщает BBC. Петроглифы были найдены на склонах холмов в западной части Махараштры. Исследователи прошли тысячи километров, опрашивая местных жителей. Изображения были скрыты под слоем почвы, поэтому оставались незамеченными.

Однако некоторые из них оказались известны жителям. Эти места считаются святыми, к ним приходят паломники. Петроглифы были найдены в окрестностях 52 деревень, но жители лишь пяти из них знали о существовании этих объектов.

Предварительный анализ показал, что возраст изображений составляет не менее 10 тысяч лет. Большинство петроглифов выполнено на скалистых плоских склонах. Экспертов поразило разнообразие тем. Древние авторы изобразили животных, птиц, людей и геометрические фигуры.

Предположительно, петроглифы создало доисторическое сообщество охотников и собирателей, которые не были знакомы с сельским хозяйством.

Ученые отмечают сходство обнаруженных рисунков с изображениями, найденными в других частях света. Они не исключат, что индийские петроглифы могут оказаться древнейшими в своем роде на планете.