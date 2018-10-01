Трамп вступился за мужа Ким Кардашьян

Трамп прокомментировал вырезанное выступление Канье Уэста на NBC

В минувшие выходные должен был выйти очередной альбом американского рэпера Канье Уэста — в четверг исполнитель сообщил, что датой релиза станет 29 сентября, и в это, наверное, даже кто-то поверил. Однако обещание 41-летний музыкант, уже давно приучивший фанатов к сюрпризам подобного рода, не сдержал: пластинка «Yandhi» не выпущена до сих пор.

Главным героем уикенда муж Ким Кардашьян , впрочем, стал и без своего нового сольника.

Уэст сумел создать мощнейший инфоповод одним лишь выступлением на шоу Saturday Night Live, в ходе которого исполнил три трека, поддержал Дональда Трампа , а также напомнил о намерении баллотироваться на президентский пост в 2020-м или 2024 годах.

Начиналось все при этом достаточно мирно: в качестве затравки Канье развлек публику совмеской с кумиром молодежи Лил Пампом «I Love It», клип на которую за считанные дни стал настоящей интернет-сенсацией (достаточно сказать, что пародию на ролик уже сняли Филипп Киркоров Николай Басков ).

На сей раз исполнители примерили на себя костюмы бутылок воды, не забыв, естественно, и об уморительных танцах с гримасами, — получилось как минимум не хуже исходника.

Следом Уэст при помощи Тейяны Тейлор, одной из своих протеже, исполнил неизданную композицию «We Got Love», по каким-то причинам выкинутую с альбома исполнительницы «K. T. S. E» в самый последний момент.

Самое же сладкое Канье оставил напоследок — на первый взгляд, достаточно рядовой номер (с учетом того, какие перформансы рэпер частенько устраивает) на трек «Ghost Town» при участии Кида Кади, 070 Шейк и Ти Долла Сайна обернулся настоящей сенсацией.

Основную часть «шок-контента» в эфире NBC , что важно, так и не показали: руководству телеканала хватило и внешнего вида Уэста, по ходу всего выступления красовавшегося к красной бейсболке с надписью «Make America Great Agian» («Сделаем Америку великой снова»), которая являлась одним из главных символов предвыборной кампании Трампа.

Уже по окончании эфирного времени рэпер, вероятно, понимая, что камеры выключены, решил продолжить шоу, исполнив пламенную речь о Трампе, расизме и своем возможном выдвижении в президенты.

«Вы видели, как они смеялись надо мной. Вы слышали, как они кричали на меня. Они травили меня. Они травили меня за кулисами. «Как тебе может нравится Трамп? Он ведь расист», — вопрошали они. Если бы меня беспокоил расизм, я бы давным-давно уехал из Америки», — рассуждал Канье со сцены. — Следуйте за своим сердцем и не слушайте разум. Вот как должно быть, мы так запрограммированы. Если мы хотим, чтобы мир развивался, мы должны обратить внимание на любовь».

Кроме того, он обвинил американскую индустрию развлечений в «одностороннем либерализме» и призвал критиков Трампа сменить открытую ненависть на конструктивный диалог.

«Нам нужен диалог, но не обличающие речи. Спасибо, что позволили мне высказаться», — заключил музыкант под неодобрительные возгласы зала.

Немногим позднее на выступление Уэста в своем твиттере отреагировал и сам Трамп, поблагодаривший рэпера за слова поддержки, а также раскритиковавший Saturday Night Live за рекламу Демократической партии

«Как и многие, я не смотрю SNL: это шоу лишено юмора, обаяния и таланта, являясь просто рекламой для демократов. Но то, что сделал Канье, надевший на себя кепку во время выступления (несмотря на запрет), было великолепно. Он должен возглавить сопротивление»,

Канье Уэст и ранее публично поддерживал Трампа. Так, минувшей весной Канье заявил о существовании у него и действующего президента США общей «драконьей энергии», назвав политика братом.

«Вы можете быть не согласны с Трампом, но толпа не заставит меня разлюбить его. У нас обоих энергия дракона. Он мой брат. Я люблю всех. Это не значит, что я с кем-либо согласен во всем. Именно это делает нас личностями. И у нас есть право на независимые суждения», — написал Канье.

Подобные заявления вкупе с рассуждениями о рабстве (уроженец Атланты в одном из интервью выразил мнение, что «длившееся 400 лет рабство звучит как выбор»), мягко говоря, разочаровали некоторых его фанатов и коллег: в частности,

после скандальных высказываний от Уэста в социальных сетях отписались Кендрик Ламар , Ники Минаж, Рианна и Уикенд.

В конце августа Канье, казалось, встал на «путь исправления» — в эфире чикагской радиостанции WGCI-FM он со слезами на глазах извинился за «тот двойной инцидент с поддержкой Трампа и рабством», чем в целом разжалобил рассерженную публику. Видимо, лишь с той целью, чтобы немногим позднее взбесить ее еще сильнее.