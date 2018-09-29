Офицер ВСУ поглумился над последними кадрами из жизни Захарченко

Анатолий Штефан опубликовал в фейсбуке снимки с камеры наблюдения, сделанные в день смерти главы ДНР Александра Захарченко . Мужчина называет себя украинским военнослужащим, об этом также пишут украинские порталы "Обозреватель" и УНИАН

На кадрах видно, как Захарченко и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев заходят в кафе "Сепар", при этом Тимофеев пропускает перед собой женщину. По данным УНИАН, спутница мужчин — Наталья Волкова , руководитель молодежного крыла организации "Оплот Донбасса". Она выжила во время взрыва, получив тяжелые ранения.

Штефан сопроводил изображение издевательской надписью, назвав день гибели Захарченко "праздничным днем календаря".

"Оказывается, быть джентльменом не только важно, но и для жизни важно", — прокомментировал он поступок Тимофеева, выжившего во время теракта.

Стоп-кадр записи камеры видеонаблюдения перед входом в кафе "Сепаратист" в Донецке

Убийство Захарченко

Захарченко погиб тридцать первого августа в центре Донецка при взрыве в кафе "Сепар". По данным МЧС республики, во время теракта пострадали 11 человек. Сообщалось, что бомба была спрятана в одном из светильников, а в действие ее привели телефонным звонком, как только Захарченко вошел в кафе. Не исключается, что к ее установке мог быть причастен кто-то из окружения главы ДНР.