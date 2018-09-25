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Отец избил обидчика сына прямо в школе
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Отец избил обидчика сына прямо в школе 

Рамблер + ещё 1 8 часов назад
Фото: YouTube/Следственный комитет Российской Федерации
Мужчина, избивший челябинского школьника, угрожал ему смертью. Об этом РЕН ТВ рассказала мать ребенка.
Накануне управление Следственного комитета по Челябинской области сообщило о возбуждении уголовного дела против мужчины, который на территории одной из школ Челябинска ударил в живот 11-летнего мальчика. В СК уточнили, что за день до этого сын подозреваемого поссорился с избитым школьником.
По словам собеседницы РЕН ТВ, конфликт школьников заключался в том, что на ее сына, который занимается кикбоксингом, набросился другой ребенок, а тот лишь отбивал удары и старался успокоить нападавшего.
На следующий день в школу пришли родители второго мальчика. В сопровождении социального педагога они подошли к ее сыну, мужчина схватил ребенка за шею, отвел в сторону и ударил в живот, обещая при этом убить его.
«Сдохни, щенок!» — кричал он, по словам женщины.
После этого ее сын убежал из школы, а мужчина стал преследовать его по улицам. Помочь мальчику вызвался прохожий: он предложил отвести обоих обратно в школу, однако мужчина дважды ударил ребенка кулаком по голове, а третий его удар достался прохожему, после чего мужчины стали драться.
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