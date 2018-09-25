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Житель Башкирии забил родственника до смерти из‐за отказа в регистрации
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Житель Башкирии забил родственника до смерти из‐за отказа в регистрации 

360tv.ru + ещё 4 12 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В республике Башкортостан продолжается расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, который избил своего брата до смерти. Об это сообщил сайт ToDay News Ufa.
По данным издания «Дни.ру», подозреваемый отказался регистрировать потерпевшего в доме, где они вместе проживали. Во время пьяной ссоры мужчина избил 41-летнего брата, пустив в ход металлический прут. После того, как отношения были выяснены, он вернулся в дом и заснул, а на следующие утро выяснилось, что родственник мертв.
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