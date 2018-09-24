Цены на нефть достигли максимума с 2014 года

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе дневных торгов 24 сентября повышалась на 2,3 процента, до 80,94 доллара за баррель. В последний раз так много за нефть платили в ноябре 2014 года. Предыдущий максимум этого года был зафиксирован в мае — 80,5 доллара за баррель. Дорожает нефть и другой марки — WTI. Ее стоимость поднялась на два процента, до 72,39 доллара за баррель.

Сказывается на росте нефтяных котировок, по мнению аналитиков, также кризис в Венесуэле. Это государство обладает крупнейшими в мире запасами нефти. Но из-за коррупции и непрофессионального управления отраслью добыча углеродного сырья в стране неуклонно снижается. Весной этого года из-за неурядиц в Венесуэле аналитики предсказывали рост цен на нефть. Прогнозы сбываются.

Вполне возможно, стоимость нефти вырастет еще больше. «Скорее всего будет дальнейшее движение вверх до 83 долларов за баррель», — отметил в разговоре с «РГ» старший аналитик «БКС Капитал» Сергей Суверов . Начинают работать санкции США против Ирана, а страны ОПЕК+ при этом не считают нужным наращивать добычу нефти, несмотря на критику со стороны президента США Дональда Трампа , отмечает эксперт.