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Цены на нефть достигли максимума с 2014 года
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Цены на нефть достигли максимума с 2014 года 

Российская Газета + ещё 71 6 часов назад
Фото: Российская Газета
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе дневных торгов 24 сентября повышалась на 2,3 процента, до 80,94 доллара за баррель. В последний раз так много за нефть платили в ноябре 2014 года. Предыдущий максимум этого года был зафиксирован в мае — 80,5 доллара за баррель. Дорожает нефть и другой марки — WTI. Ее стоимость поднялась на два процента, до 72,39 доллара за баррель.
Предложение нефти на рынках может снизиться из-за санкций США против Ирана, предупреждают эксперты. Кроме того, участники Организации стран — экспортеров нефти ОПЕК+ на саммите в Алжире 23 сентября решили не увеличивать объем добычи. Министр энергетики России Александр Новак объяснил это решение тем, что рынок на данный момент сбалансирован.
Сказывается на росте нефтяных котировок, по мнению аналитиков, также кризис в Венесуэле. Это государство обладает крупнейшими в мире запасами нефти. Но из-за коррупции и непрофессионального управления отраслью добыча углеродного сырья в стране неуклонно снижается. Весной этого года из-за неурядиц в Венесуэле аналитики предсказывали рост цен на нефть. Прогнозы сбываются.
Вполне возможно, стоимость нефти вырастет еще больше. «Скорее всего будет дальнейшее движение вверх до 83 долларов за баррель», — отметил в разговоре с «РГ» старший аналитик «БКС Капитал» Сергей Суверов. Начинают работать санкции США против Ирана, а страны ОПЕК+ при этом не считают нужным наращивать добычу нефти, несмотря на критику со стороны президента США Дональда Трампа, отмечает эксперт.
Американские аналитики предсказывают рост стоимости нефти даже до 100 долларов за баррель уже до конца этого года. Они считают, что на рынке недостаточно предложения, чтобы компенсировать выбывшие объемы энергоносителя, приводит мнение аналитиков Bloomberg.
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