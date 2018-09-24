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Нефть прибавила в цене 1% на заявлениях ОПЕК+
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Нефть прибавила в цене 1% на заявлениях ОПЕК+ 

Российская Газета + ещё 70 6 часов назад
Фото: Российская Газета
После заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ нефть марки Brent прибавила в цене больше процента. Об этом свидетельствуют данные торгов.
К 7:50 по московскому времени баррель стоил уже 79,22 доллара (+1,25%). Речь идет о «черном золоте», поставки которого запланированы на декабрь этого года. Фьючерсы на нефть марки WTI на ноябрь выросли на 1,2 процента — до 71,63 доллара за баррель.
Напомним, в минувшее воскресенье в Алжире состоялось заседание министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+. Положительная реакция рынка обусловлена решением сохранить стопроцентный уровень соблюдения условий соглашения о сокращении добычи нефти, хотя Соединенные Штаты выступали с инициативой нарастить добычу.
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