Нефть прибавила в цене 1% на заявлениях ОПЕК+

После заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ нефть марки Brent прибавила в цене больше процента. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 7:50 по московскому времени баррель стоил уже 79,22 доллара (+1,25%). Речь идет о «черном золоте», поставки которого запланированы на декабрь этого года. Фьючерсы на нефть марки WTI на ноябрь выросли на 1,2 процента — до 71,63 доллара за баррель.

Напомним, в минувшее воскресенье в Алжире состоялось заседание министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+. Положительная реакция рынка обусловлена решением сохранить стопроцентный уровень соблюдения условий соглашения о сокращении добычи нефти, хотя Соединенные Штаты выступали с инициативой нарастить добычу.