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США наказали Китай за покупку российского оружия
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США наказали Китай за покупку российского оружия 

Lenta.ru + ещё 53 15 часов назад
Фото: Lenta.ru
США ввели санкции против Департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и его руководителя Ли Шанфу. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.
Представитель американской администрации пояснил, что рестриктивные меры наложены за покупку российских истребителей Су-35 и комплексов ПВО С-400, передает ТАСС. По утверждению Вашингтона, обе транзакции были совершены после введения в США закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), запрещающего Рособоронэкспорту совершать сделки. При этом отмечается, что конечной целью санкций является Россия, а не подрыв обороноспособности какой-либо страны, однако «Вашингтон ясно дал понять, что приобретение таких систем, как С-400, является одним из ключевых вопросов, вызывающих у США обеспокоенность, и это может иметь потенциальные последствия», — добавили в Вашингтоне.
Ранее 20 сентября Госдеп опубликовал новый список российских компаний и физических лиц, в отношении которых Вашингтон вводит санкции. В нем оказались «Оборонлогистика», авиазавод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, а также частная военная компания (ЧВК) Вагнера.
В начале августа США одобрили расширение санкций в отношении России за якобы использование запрещенных видов вооружения и допустили их распространение на государственный долг России. Первая часть рестриктивных мер, вступающая в силу 22 августа, предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Второй блок санкций вводится с отсрочкой на три месяца.
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