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В Башкирии два человека погибли при взрыве газа в жилом доме
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В Башкирии два человека погибли при взрыве газа в жилом доме 

РИА Новости + ещё 18 37 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Два человека погибли, еще двое пострадали при взрыве бытового газа в жилом доме в Башкирии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Ранее ГУ МЧС по региону сообщал о том, что в 5.00 мск в четверг в жилом одноэтажном доме населенного пункта Улукулево на улице Строительная произошел хлопок бытового газа, есть пострадавшие, произошло обрушение двух квартир.
"В результате взрыва бытового газа в четырехквартирном жилом доме в населенном пункте Улукулево пострадали четыре человека, двое из них погибли", — сказал собеседник агентства.
По его словам, двое пострадавших госпитализированы. Взрывом разрушены две квартиры. Всего в доме были зарегистрированы восемь человек, четверо из них размещены у родственников. Поисково-спасательные работы на месте ЧП завершены. Обстоятельства взрыва выясняются.
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