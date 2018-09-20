Плавучий док переломился пополам и затонул в Славянке

Приморском крае в Славянке произошла чрезвычайная ситуация. Там переломился пополам плавучий док, а потом пошел ко дну. Об этом сообщил сайт VL.RU.

Около 15:00 (по местному времени) док ушел под воду. Вместе с ним затонул и подъемный кран. По словам очевидцев, до этого в плавучие сооружение загнали судно, после чего док переломился на две части и стал терпеть крушение.

В море мог уйти и второй кран, но он врезался в преграду и остановился. Вторая часть конструкции осталась на поверхности. Система оповещения сработала, когда полдока ушло вводу.

Очевидцы рассказали, что в результате крушения никто не пострадал. Крановщица успела спрыгнуть с сооружения, ее подхватили члены экипажа. Оказывается, что док уже ломался пару лет назад.