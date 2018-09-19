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Восьмиклассники школы № 867 почтили память узников концентрационных лагерей
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Восьмиклассники школы № 867 почтили память узников концентрационных лагерей 

Управа района Братеево города Москвы + ещё 1 12 часов назад
Фото: Братеево
Ученики восьмых классов школы № 867 приняли участие в вечере памяти жертв фашистских лагерей под названием «Эхо войны». Встречу организовали активисты музея «История села Борисово» 17 сентября на территории образовательного учреждения. Информация об этом размещена на сайте школы.
Восьмиклассникам рассказали об условиях содержания узников в концентрационных лагерях, что на самом деле происходило в этих заведениях, кого туда отправляли. Одним из примеров стал всемирно известный своими зверствами лагерь «Освенцим». Ведущие вечера рассказали школьникам историю пребывания в нем одной советской узницы — Марии Шинкаренко. Воспоминания этой женщины позволили ребятам заглянуть в прошлое и узнать, какую трагедию война принесла обычным людям.
Чтобы отдать дань памяти жертвам концентрационных лагерей, в актовом зале объявили минуту молчания. В конце вечера перед восьмиклассниками выступил председатель Совета ветеранов района Братеево Борис Эйг. Он рассказал ребятам, как складывалась его жизнь и как восстанавливалась страна после Отечественной войны.
«Искренно надеемся, что наши ученики извлекли Уроки прошлого, будут знать Цену Великой Победы и не допустят переписывания истории», — говорится на сайте школы № 867.
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