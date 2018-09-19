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Китайский игрок отказался выступать за TyLoo на WESG 2018
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Китайский игрок отказался выступать за TyLoo на WESG 2018 

CyberSport.ru + ещё 1 14 часов назад
Фото: CyberSport.ru
Мао bottle Лэй сообщил руководству TyLoo, что не сыграет за команду на отборочном турнире WESG 2018 для Китая. Представители китайской организации не уточнили причину отказа bottle. Клуб также объявил, что уже ищет замену игроку.
Bottle
5eplay.com  По данным HLTV.org, Лэй выступит на чемпионате за CyberZen. Он заменит Хуан HZ Чжэня, у которого назначена свадьба на даты WESG 2018 China Finals. Ранее bottle заменял HZ в квалификации к eXTREMESLAND 2018 для Китая. Коллектив занял третье место и не прошел на азиатский финал турнира.
По правилам WESG, участвовать в отборочном цикле и в мировом финале могут только составы, куда входят представители одной страны. За TyLoo выступают два игрока из Индонезии — Хансел BnTeT Фердинанд и Кевин xccurate Сусанто. Чтобы выступить на WESG 2018, коллектив пригласил bottle и Юэ AE Юя в качестве стендинов.
WESG 2018 China Finals пройдет с 1 по 3 октября в Сучжоу. Победитель соревнования попадет на мировой финал WESG 2018, а команды, которые займут 2-3 места, выступят на региональном финале для азиатско-тихоокеанского региона.
Состав TyLoo для WESG 2018
Kэ Mo Лю  Хуэй DD У  Хаовэнь somebody Сюй  Юэ AE Юй (стендин)
TBA
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