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В Нижегородской области разбился МиГ-31
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В Нижегородской области разбился Миг-31
В Нижегородской области разбился Миг-31

В Нижегородской области разбился МиГ-31 

РИА Новости + ещё 10 13 минут назад
Фото: РИА Новости
ИСТРЕБИТЕЛЬ МИГ-31 ПОТЕРПЕЛ АВАРИЮ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБА ЛЕТЧИКА КАТАПУЛЬТИРОВАЛИСЬ — МО РФ
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