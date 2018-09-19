Истребитель МиГ-31 разбился в Нижегородской области

В ведомстве отметили, что истребитель упал в лесном массиве, разрушений на земле нет. По словам собеседника агентства, сообщений о пострадавших не поступало.

«Разрушений на земле нет, так как самолет упал в лесном массиве. На месте работают наши сотрудники», — сказал собеседник агентства.