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Истребитель МиГ-31 разбился в Нижегородской области
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Истребитель МиГ-31 разбился в Нижегородской области 

Rambler News Service + ещё 53 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В Нижегородской области потерпел крушение истребитель-перехватчик МиГ-31, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
В ведомстве отметили, что истребитель упал в лесном массиве, разрушений на земле нет. По словам собеседника агентства, сообщений о пострадавших не поступало.
«Разрушений на земле нет, так как самолет упал в лесном массиве. На месте работают наши сотрудники», — сказал собеседник агентства.
В Минобороны России сообщили, что оба летчика катапультировались и были эвакуированы специалистами поисково-спасательной службы. Жизни летчиков ничего не угрожает. В ведомстве также добавили, что истребитель выполнял полет без боекомплекта. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.
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