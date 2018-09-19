В Сочи сгорел гостевой дом: появилась информация о пострадавших и погибших

Краснодар . 19 сентября — Новая Кубань. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 13:17.

В течение 7 минут на месте происшествия уже оказались первые пожарные расчеты.

Было установлено, что пожар происходит в частной гостинице. Горела кровля. Площадь, охваченная огнем, составила 100 кв.м.

В гостинице находились люди. Спасатели эвакуировали 20 человек.

Открытое горение удалось ликвидировать в 14:22.

Силами 22 человек и 7 единиц техники пожар был полностью потушен в 14:30.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, «пострадавших и погибших нет».