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В Сочи сгорел гостевой дом: появилась информация о пострадавших и погибших
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В Нижегородской области разбился Миг-31
В Нижегородской области разбился Миг-31

В Сочи сгорел гостевой дом: появилась информация о пострадавших и погибших 

Новая Кубань + ещё 4 32 минуты назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 19 сентября — Новая Кубань. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 13:17.
В течение 7 минут на месте происшествия уже оказались первые пожарные расчеты.
Было установлено, что пожар происходит в частной гостинице. Горела кровля. Площадь, охваченная огнем, составила 100 кв.м.
В гостинице находились люди. Спасатели эвакуировали 20 человек.
Открытое горение удалось ликвидировать в 14:22.
Силами 22 человек и 7 единиц техники пожар был полностью потушен в 14:30.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, «пострадавших и погибших нет».
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