Госдепартамент США: число терактов в мире сократилось в 2017 году на 23%

«Общее число террористических атак в мире в 2017 году уменьшилось на 23%, а общее число смертей в результате терактов — на 27% (по сравнению с 2016 годом)», — говорится в документе. Его авторы признают, что эта положительная тенденция зафиксирована в основном благодаря лишь одному фактору — резкому сокращению числа жертв терактов в Ираке.

В соответствии с изложенными в отчёте данными, теракты были совершены в минувшем году в целом в 100 государствах. Однако они были географически сконцентрированными, 95% из них пришлись всего на 5 стран — Афганистан, Индию, Ирак, Пакистан и Филиппины.