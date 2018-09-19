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Госдепартамент США: число терактов в мире сократилось в 2017 году на 23%
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Госдепартамент США: число терактов в мире сократилось в 2017 году на 23% 

Говорит Москва + ещё 6 10 часов назад
Фото: Национальный Туристический Союз
«Общее число террористических атак в мире в 2017 году уменьшилось на 23%, а общее число смертей в результате терактов — на 27% (по сравнению с 2016 годом)», — говорится в документе. Его авторы признают, что эта положительная тенденция зафиксирована в основном благодаря лишь одному фактору — резкому сокращению числа жертв терактов в Ираке.
В соответствии с изложенными в отчёте данными, теракты были совершены в минувшем году в целом в 100 государствах. Однако они были географически сконцентрированными, 95% из них пришлись всего на 5 стран — Афганистан, Индию, Ирак, Пакистан и Филиппины.
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