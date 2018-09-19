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Выборгская школа стала лучшей в Ленобласти
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Выборгская школа стала лучшей в Ленобласти 

Ivyborg.ru 16 часов назад
Фото: Ivyborg.ru
Школа № 14 города Выборга одержала победу в номинации «Городская школа» на ежегодном областном конкурсе «Школа года».
По сумме баллов, которые удалось набрать коллективу школы № 14 города Выборга в трех этапах конкурса, выборгская школа признана победителем областного конкурса «Школа года» в 2018 году в номинации «Городская школа».
Во время конкурсе оценивались педагогические достижения школы за последние три года: уровень организации образовательного процесса, воспитательной работы, участие в олимпиадах, соревнованиях, конкурсах и фестивалях, кадровое обеспечение и другое.
Областной конкурс «Школа года» проводится ежегодно в трех номинациях: «Городская школа», «Сельская школа», «Детский сад» с целью выявления и поддержки педагогических коллективов образовательных учреждений Ленинградской области, показывающих наилучшие результаты образовательной, инновационной, методической и творческой деятельности.
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