Выборгская школа стала лучшей в Ленобласти

Школа № 14 города Выборга одержала победу в номинации «Городская школа» на ежегодном областном конкурсе «Школа года».

По сумме баллов, которые удалось набрать коллективу школы № 14 города Выборга в трех этапах конкурса, выборгская школа признана победителем областного конкурса «Школа года» в 2018 году в номинации «Городская школа».

Во время конкурсе оценивались педагогические достижения школы за последние три года: уровень организации образовательного процесса, воспитательной работы, участие в олимпиадах, соревнованиях, конкурсах и фестивалях, кадровое обеспечение и другое.

Областной конкурс «Школа года» проводится ежегодно в трех номинациях: «Городская школа», «Сельская школа», «Детский сад» с целью выявления и поддержки педагогических коллективов образовательных учреждений Ленинградской области, показывающих наилучшие результаты образовательной, инновационной, методической и творческой деятельности.