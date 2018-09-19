Источник: В убийстве и расчленении пенсионерки в Строгино обвиняется ее сын

«Во вторник, 18 сентября, установлено, что к совершению преступления причастен 29-летний сын убитой, который после расправы над женщиной скрылся в неизвестном направлении. Мужчине заочно предъявлено обвинение, принимаются меры по розыску и задержанию фигуранта», — сказал собеседник агентства.