Источник: В убийстве и расчленении пенсионерки в Строгино обвиняется ее сын 

Следствие раскрыло убийство пожилой женщины в квартире на северо-западе столицы и разыскивает обвиняемого, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Во вторник, 18 сентября, установлено, что к совершению преступления причастен 29-летний сын убитой, который после расправы над женщиной скрылся в неизвестном направлении. Мужчине заочно предъявлено обвинение, принимаются меры по розыску и задержанию фигуранта», — сказал собеседник агентства.
Ранее источник Агентства «Москва» в правоохранительных органах сообщил, что вечером 10 сентября в квартире на ул. Кулакова обнаружили тело пожилой женщины, разрезанное пополам. Экспертиза показала, что перед расчленением пенсионерку задушили. В столичном главке Следственного комитета рассказали, что пенсионерка жила вместе с сыном, а труп обнаружили родственники. По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве.